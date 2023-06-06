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30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища нуZбаумером, который лживо пишет:
Gleichzeitig gibt die offen rechtsextreme Orientierung einiger Bataillone regelmäßig Anlass zu Kritik.
В то же время откровенно правоэкстремистская направленность некоторых батальонов регулярно вызывает нарекания.
В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, открыто выступивших против путинского режима.
С самого начала. Суд над путеным в Гааге.
1:39:04 / 3:12:06 О легионе "Свобода России".
1:51:34 / 3:12:06 Приветствие.
2:00:00 / 3:12:06 К вопросу о "хороших русских"? Шендерович причислил легион "Свобода России" к русским нацистам, уподобившись тем самым Австрии.
Я как в прошлом иноземец АТО считаю, что Шендерович должен извиниться и ответить за такие свои слова, в прочем, как и Австрия, которая причислила иноземцев АТО к преступникам. Оригинал видео: Провокация 2015, подробности. Стрим: https://www.youtube.com/watch?v=Q4OhTKezkUk
На канале: Elena Vasiljeva: https://www.youtube.com/@ElenaVasiljeva