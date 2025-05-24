REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 21 - 7ª Temporada - Testemunho de Boyd Bushman's no Leito de Morte

Neste episódio de Cosmic Disclosure, Corey Goode e David Wilcock analisam imagens do depoimento de Boyd Bushman.



Boyd Bushman era um cientista altamente respeitado que trabalhava para a Lockheed Martin, e para a última parte de sua vida, ele fez algumas afirmações notáveis sobre seu trabalho em tecnologia extraterrestre de engenharia reversa. Ele alegou que não só ele trabalhou na tecnologia de back-engenharia de discos voadores, mas ele também estava a par de se encontrar e interagir com seres alienígenas. Como cientista, Boyd também fez medições precisas e registrou muitos de seus experimentos, o que torna suas reivindicações ainda mais intrigantes.