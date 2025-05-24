REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 21 - 7ª Temporada - Testemunho de Boyd Bushman's no Leito de Morte

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Neste episódio de Cosmic Disclosure, Corey Goode e David Wilcock analisam imagens do depoimento de Boyd Bushman.
Boyd Bushman era um cientista altamente respeitado que trabalhava para a Lockheed Martin, e para a última parte de sua vida, ele fez algumas afirmações notáveis sobre seu trabalho em tecnologia extraterrestre de engenharia reversa. Ele alegou que não só ele trabalhou na tecnologia de back-engenharia de discos voadores, mas ele também estava a par de se encontrar e interagir com seres alienígenas. Como cientista, Boyd também fez medições precisas e registrou muitos de seus experimentos, o que torna suas reivindicações ainda mais intrigantes.