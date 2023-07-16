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911 FLIGHT 93 DID NOT CRASH IN PA!
EARTH SHAKING NEWS
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824 views • 07/16/2023

ANYONE WHO STILL BELIEVES AMERICAS FASCIST GOVERNMENT DIDN'T CREATE 9/11 IS MENTALLY ILL. OUR NAZI GOVERNMENT HAS LIED TO US FROM BIRTH. I'M AMAZED WITH THE ENDLESS PROOF CONCERNING 9/11 AND THE JFK ASSASSINATION THAT SOME PEOPLE STILL BELIEVE THEIR ENDLESS LIES. OUR CORPORATE LEADERS, POLITICIANS AND MILITARY HEADS HAVE SOLD AMERICA TO CHINA. OUR GOVERNMENT WORSHIPS SATAN AND THE PROOF IS ALL THE PEOPLE FLASHING SATANS OCCULT DEVIL SIGN. STOP IT NOW! PEOPLE LIKE MYSELF DO REAL RESEARCH AND BEFORE LONG THERE WILL BE NO TRUTH LEFT IN AMERICA. SO CALLED FACT CHECKERS ARE BEING PAID TO DESTROY THE TRUTH SO HUMANS WILL BELIEVE NOTHING BUT LIES. ALL OF US ARE MARKED FOR DEATH ACCORDING TO THE OCCULT ELITE. PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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