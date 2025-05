Frei - Du Bist Frei

FREI



Von weit her gekommen - die Wege zu geh'n

Verdammt viel hin genommen - Zeit aufzusteh'n.

Heraus aus Verzweiflung - aus Sinnlosigkeit

durch innere Reifung - zur Macht, die befreit.



Sei was Du Bist: Leb' was Du weisst.

Weite den Blick: Führ den Beweis.

Sag wie es ist: Sei mit dabei.

Lebe Dein Glück, frei bist Du, frei, bist Du frei?



Von fernen Planeten Durch Räume und Zeit

Leben auf Leben leben - Bist Du bereit?

Brich mit den Sorgen - Leb die Wahrheit

Jetzt ist der Morgen: der neuen Zeit!



Sei was Du Bist: Leb' was Du weisst.

Weite den Blick: Führ den Beweis.

Sag wie es ist: Sei mit dabei.

Lebe Dein Glück, frei bist Du, frei, bist Du frei?



Wenn schwarze Schatten - die Pandemie der Angst

Dich fast ermatten - Dein Zustand gleicht Trance -

Dann nimm die Waffe - Die Waffe ist Licht

erkämpfe, erschaffe - Die Wahrheit, sie spricht:



Frei bist Du: Frei: Sei was Du weisst!

Sag wie es ist: Führ den Beweis!

Weite den Blick: Sei mit dabei!

Lebe Dein Glück: Frei bist Du! Frei!



Frei bist Du: Frei: Sei was Du weisst!

Sag wie es ist: Führ den Beweis!

Weite den Blick: Sei mit dabei!

Lebe Dein Glück: Frei bist Du! FREI!

just a copyright notice: brighteon.com/channels/leonoel - all rights reserved, feel free to share for non profit educational purposes however full text/content, attribution and giving credits is required, thanks!