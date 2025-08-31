ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΑΤΑΝΟYOUTUBE

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΑΤΑΝΟYOUTUBE https://rumble.com/v6yba9c-the-irrational-anti-christian-hatred-of-pagan-anti-greeks.html , https://ugetube.com/watch/_3m5W1xl9kF8Sitw.html .
ΑΙΔΩΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟΙ ΝΑΟΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ, "ΨΑΛ. 95,5 ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ", ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΙΣ ΑΝΙΕΡΕΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΝΕΡΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΥΤΟΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΟΤΙΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΘΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝΤΑΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΓΑΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ...
ΓΙΑΤΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΑΓΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΨΕΥΤΗ... ΔΕΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΜΕ) ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΕΦ. 4,15 ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΝ ΑΓΑΠΗ.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΕΤΟΙΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΜΙΣΟΣ (ΔΗΘΕΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΝΕΡΩΝΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ!)... Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΦΘΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΩΣ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ 1100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΜΟΝΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟ ΦΕΡΑΡΑΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ... ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ https://rumble.com/v6y13f2-heretics-are-not-the-body-of-christ.html , ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ https://rumble.com/vhp893-29730567.html (ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, Β ΚΟΡ. 6,14 ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;) ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΥΓ. ΤΟΥΣ ΕΙΧΑ ΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ: ΑΝ ΛΕΩ ΨΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ (ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ! ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΕΦΟΣΟΝ ΛΕΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ... ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΜΑΖΙ... ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΩΡΑ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
