© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj
Скачайте Архив Сайта по ссылкам — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (255 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 117.
Читает Автор.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/5UgSfAojsjQ
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-117
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Как можно разшифровать слова ДУХ и ДУША?
02:02 — Как объяснить союз Лады и Сварога?
05:12 — Кто изображён на Картине «Ведающие Сурью»?
05:40 — Есть ли особое сакральное значение у числа 16?
08:39 — Как можно объяснить световую вспышку, которая случилась между двумя людьми?
09:05 — Откуда взята единица измерения 149 млн. км (разстояние от Земли до Солнца)?
09:53 — «Сказка — ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок». Почему ложь? Под ложью подразумевается скрытый смысл?
10:24 — Что олицетворяет мачеха и падчерица в сказках?
11:12 — Возможно ли человеку в моменты озарения или восхищения пребывать в Духе Святом?
11:38 — Разные народы говарят на разных языках. Письменность тоже бывает разная. Но цифры у всех одинаковые (арабские), с чем это связано?
13:03 — Случаи как бы преждевременного ухода из жизни. Это связано с неразрешимыми претензиями к миру?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».