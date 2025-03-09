Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 117.

Читает Автор.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/5UgSfAojsjQ

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-117

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Как можно разшифровать слова ДУХ и ДУША?

02:02 — Как объяснить союз Лады и Сварога?

05:12 — Кто изображён на Картине «Ведающие Сурью»?

05:40 — Есть ли особое сакральное значение у числа 16?

08:39 — Как можно объяснить световую вспышку, которая случилась между двумя людьми?

09:05 — Откуда взята единица измерения 149 млн. км (разстояние от Земли до Солнца)?

09:53 — «Сказка — ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок». Почему ложь? Под ложью подразумевается скрытый смысл?

10:24 — Что олицетворяет мачеха и падчерица в сказках?

11:12 — Возможно ли человеку в моменты озарения или восхищения пребывать в Духе Святом?

11:38 — Разные народы говарят на разных языках. Письменность тоже бывает разная. Но цифры у всех одинаковые (арабские), с чем это связано?

13:03 — Случаи как бы преждевременного ухода из жизни. Это связано с неразрешимыми претензиями к миру?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

