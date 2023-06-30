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Искусственный интеллект не имеет интеллекта.
- "Нейрокомпьютеры, система Антихриста. Квантовый компьютер «Зверь»" https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/nejrokompyutery,-sistema-antihrista.-kvantovyj-kompyuter-zver
- "... Нейронные сети способны обезпечить: контроль за населением, разпознавание лиц миллионов землян одновременно — одной системой компьютерного наблюдения под управлением служителей Антихриста. Эти сети называют «искусственным интеллектом» (ИИ) за их якобы подобие с человеческими возможностями по обработке информации, точнее, способностями «имитации мышления», и т.д. Хотя это, на самом деле, лишь только внешнее сходство с «разумом», с истинным интеллектом. Но, при этом в мире уже возникает, точнее навязывается, — целый «культ ИИ», искусно раздувается реклама по этой теме. Землянам разсказывают фактически «сказки», изпользуют рекламные фейки, обман, чтобы продвигать общественное сознание в нужном тёмным направлении.
- Невежественные люди и вправду вообразили, что будто изобретён «искусственный разум». В соответствии с навязанными им сюжетами из снятых фантастических фильмов. А также с якобы «успехами», демонстрируемыми в последнее время нейрокомпьютерными андроидоподобными куклами, со словно бы «И-разумом». К примеру, мировыми СМИ навязчиво рекламируются поездки по всем странам «робота», оформленного в виде женщины, кощунственно названного «софией Хэнсон». И других, якобы уже разумных роботов, а на самом деле — компьютерных подделок".
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