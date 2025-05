«O crédito cósmico» com Doutor José Luis Cabouli. Conferência en castellano subtitulada en português.

Agradecemos ao camponês ecológico Josep Pàmies e a sua Mulher o ato de vim desde Balaguer a assistir a este evento e nos desculpamos com sinceridade com este defensor da saúde por dos motivos: por ter pedido que se coloque mascara uma vez chegando e também, porque no video do evento completo aonde ele intervém como público, não aparece a parte de sua intervenção protestando por ter sido obrigado a colocar a máscara.

Esta conferência apresenta o livro do mesmo título escrito por Doutor Cabouli que se baseia no diálogo com pacientes submetidos a terapia regressiva onde estes revivem experiências, já sejam em vidas anteriores, o em período entre vidas, em sua concepção, em sua gestação dentro do ventre da mãe o bem em seu nascimento. O objetivo è sanar fobias e traumas do passado o bem assumir lição de vida pendentes de aprender.

