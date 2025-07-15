✨ Shorts Veneza: A cidade onde as ruas são rios! 🛶🌍

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Veneza, na Itália... Já imaginou viver em uma cidade sem ruas, onde os canais são caminhos e os barcos, os meios de transporte? 🛶🇮🇹
Passeie de gôndola pelo Grande Canal, admire a icônica Ponte Rialto e explore a romântica Praça de São Marcos com sua basílica deslumbrante!
E a comida? Um verdadeiro espetáculo! Prove um autêntico risoto de frutos do mar e se encante com os sabores da Itália. 🍤✨
Uma cidade mágica, cheia de história, beleza e experiências inesquecíveis!
