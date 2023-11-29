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JFK THE BADGE MAN EXPOSED?
EARTH SHAKING NEWS
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50 views • 11/29/2023

I'D SAY THERE'S A 99.9% CHANCE DALLAS OFFICER J.D.TIPPIT WAS IN FACT THE BADGE MAN ON THE GRASSY KNOLL SHOOTING AT PRESIDENT KENNEDY ON 11/22/1963. ANOTHER REASON HE HAD TO DIE THAT DAY WAS BECAUSE TIPPIT LOOKED VERY SIMILAR TO JFK. I MY OPINION TIPPIT IS NOT IN HIS GRAVE. HE'S BURIED IN THE GRAVE OF PRESIDENT KENNEDY IN WASHINGTON D.C. TIPPIT'S WIDOW WAS PAID OVER $260.000 TO KEEP HER MOUTH SHUT ABOUT THIS! ACCORDING TO MAIFA ASSASSIN JFK'S BODY WAS DUMPED IN THE ATLANTIC WITH THE CASKET. THIS MIGHT BE THE REASON JFK JR. IS BURIED IN THE ATLANTIC AS WELL. RESEARCHER JOE WEST GOT A COURT ORDER TO OPEN JFK'S GRAVE AND HE DIED WITHIN 30 DAYS OF HAVING MINOR EYE SURGERY. WATCH MY VIDEO ON JAMES FILES HERE. UNFORTUNATELY THE GOVERNMENT WILL NEVER COME CLEAN CONCERNING ALL THE FLASE FLAGS THEY CREATED TO BRING DOWN AMERICA WHICH IS HAPPENING RIGHT NOW...WAKEUP!

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