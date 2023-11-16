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Границы
Обетованной Земли в 47-48 главах Иезекииля.
Протокол собрания школы Лиланда Джонса
от 29
октября
2023 г. (перевод
с английского)
Cкачать в виде документа по ссылкам (оригинал на английском также в документе):
pdf https://cloud.mail.ru/public/6Q1F/haqnfXANW
doc https://cloud.mail.ru/public/XMrP/jd4SZFLQe
odt https://cloud.mail.ru/public/ofvE/LPEYukhWh
https://t.me/luchneba/8665
Фрагмент текста:
«Армагеддон
– это война за территориальные границы!
В 9-й главе Захарии, 1-й главе Амоса и 2-й
главе Софонии говорится о том же самом
Армагеддоне, что и в Откр 16:16 во время
излияния 6-й Чаши. Границы Обетованной
Земли в 47-48 главах Иезекииля. Те же самые
границы даны через Моисея в Чис 34:1-12 и
в 13-15-й главах Иисуса Навина… Мы
должны взглянуть на предыдущие войны,
чтобы понять что происходит и как большие
войны всегда связаны с изменением
границ. В ходе Шестидневной войны 1967 г.
Израиль получил Синайский полуостров,
который он удерживал в течение нескольких
лет, но эта земля не является частью
Земли Обетованной. После войны Судного
дня, которая произошла ровно 50 лет
назад, в результате переговоров и
Кэмп-Дэвидского соглашения (Camp David
Accords) Израиль вернул Синай Египту. Но
Египет оккупировал и аннексировал район
Голанских высот, который находится на
Земле Обетованной. Нечто подобное может
произойти и с войной в Газе. Мы
наблюдаем!.. Глядя на флаги стран Ближнего
Востока, мы видим белый, красный, чёрный
и зелёный (бледный в Откр 6:8, g5515. chlóros
бледно-зелёный). Это в точности цвета 4
всадников, которые мы видим в Книге
Откровения! Христос будет царствовать
над этим регионом во время Своего
тысячелетнего правления — Миллениума
(в Есф 1:1 было 127 областей). Война Армагеддон
также подробно описана в 14-й главе Бытия:
там говорится
о войне 4 царей против 5 царей, представляющих
10 царей из Откровения. Один из этих царей
— Антихрист, но настоящая война будет
идти как война 4 царей против 5 царей. По
окончании войны приходит Авраам и
поражает победившую сторону со своими
318 обученнными слугами (Быт
14:14-15). И,
когда он это делает, он изгоняет врага
из Обетованной Земли. И, если изучать названия
мест в переводе Септуагинты, то нам
становятся видны те же границы, о которых
говорится в 47-й и 48-й
главах Иезекииля.»
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