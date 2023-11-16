Границы Обетованной Земли в 47-48 главах Иезекииля. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 29 октября 2023 г. (перевод с английского)

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doc https://cloud.mail.ru/public/XMrP/jd4SZFLQe

odt https://cloud.mail.ru/public/ofvE/LPEYukhWh

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Фрагмент текста:

«Армагеддон – это война за территориальные границы! В 9-й главе Захарии, 1-й главе Амоса и 2-й главе Софонии говорится о том же самом Армагеддоне, что и в Откр 16:16 во время излияния 6-й Чаши. Границы Обетованной Земли в 47-48 главах Иезекииля. Те же самые границы даны через Моисея в Чис 34:1-12 и в 13-15-й главах Иисуса Навина… Мы должны взглянуть на предыдущие войны, чтобы понять что происходит и как большие войны всегда связаны с изменением границ. В ходе Шестидневной войны 1967 г. Израиль получил Синайский полуостров, который он удерживал в течение нескольких лет, но эта земля не является частью Земли Обетованной. После войны Судного дня, которая произошла ровно 50 лет назад, в результате переговоров и Кэмп-Дэвидского соглашения (Camp David Accords) Израиль вернул Синай Египту. Но Египет оккупировал и аннексировал район Голанских высот, который находится на Земле Обетованной. Нечто подобное может произойти и с войной в Газе. Мы наблюдаем!.. Глядя на флаги стран Ближнего Востока, мы видим белый, красный, чёрный и зелёный (бледный в Откр 6:8, g5515. chlóros бледно-зелёный). Это в точности цвета 4 всадников, которые мы видим в Книге Откровения! Христос будет царствовать над этим регионом во время Своего тысячелетнего правления — Миллениума (в Есф 1:1 было 127 областей). Война Армагеддон также подробно описана в 14-й главе Бытия: там говорится о войне 4 царей против 5 царей, представляющих 10 царей из Откровения. Один из этих царей — Антихрист, но настоящая война будет идти как война 4 царей против 5 царей. По окончании войны приходит Авраам и поражает победившую сторону со своими 318 обученнными слугами (Быт 14:14-15). И, когда он это делает, он изгоняет врага из Обетованной Земли. И, если изучать названия мест в переводе Септуагинты, то нам становятся видны те же границы, о которых говорится в 47-й и 48-й главах Иезекииля.»



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