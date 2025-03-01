Título:

Últimas notícias: Escolas do Texas temporariamente fechadas em meio à crescente violência | Atualizações urgentes

📢 Últimas notícias : Em resposta à crescente violência em partes do Texas, várias escolas fecharam temporariamente, afetando milhares de alunos. Autoridades locais estão considerando medidas de segurança mais rigorosas, enquanto grupos de direitos civis estão pressionando por soluções mais eficazes.

📌 Fonte: The New York Times

