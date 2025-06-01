Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 126. Читает Автор

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 126.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Отчего произходит падение человека?
02:41 — Луна — это всегда искусственный Спутник?
04:07 — На Картине «Под голубыми Небесами» в верхней части Изображено это Новое Светило? И «Ночь» всё-таки будет?
04:45 — А на других планетах есть Луна? На Орионе, Сириусе?
05:34 — Нельзя носить украшения?
06:54 — Что означают неповторимые для каждого жителя Земли знаки на пальцах?
08:27 — Что значит: «крепкий разум»?
08:49 — Как эволюционирует душа между воплощениями?
11:33 — Высокодуховные сущности специально выбирают опыт падения в Материи? И наоборот: низкови брационные — как раз делают невероятный скачок роста?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
