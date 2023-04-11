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JFK LIMO TURN ELIMINATED!
EARTH SHAKING NEWS
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123 views • 04/11/2023

THE OCCULT CIA DESIGNED THE JFK ASSASSINATION TO BE QUESTIONED FOREVER. MY COUNTLESS JFK VIDES HAVE ALREADY PROVEN OUR TRAITOR GOVERNMENT CREATED THE UGLY MURDER. ALL THE VIDEOS ON 11/22/1963 WERE ALTERED BY THE CIA. THIS IS WHY THERE'S SPLICES IN ALL THE VIDEOS TAKEN BY EYE WITNESSES. THE SAME WAS TRUE OF PHOTOGRAPHS AND DOCUMENTS. WHAT WITNESSES WEREN'T SUICIDED, THEY WERE THREATENED AND FINANCIALLY DESTROYED TO KEEP THEIR MOUTHS SHUT. YOU DO YOU SEE THE AMERICAN GOVERNMENT IS CONTROLLED BY SATAN AND CAN'T BE TRUSTED. YOU BETTER WAKEUP NOW! SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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