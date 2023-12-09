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'FALSE PROPHET MIKE MURDOCK EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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47 views • 12/09/2023

THIS IS ONE SICK AND PERVERTED FALSE PROPHET. HE'S NOT AROUND ANYMORE SO I GUESS THE DRUGS AND ALCOHOL ATE HIM ALIVE. TREY SMITH OF GOD IN A NUTSHELL KNEW MURDOCK PERSONALLY. IN THIS VIDEO TREY EXPOSES MURDOCKS DEMENTED LIFESTYLE. MURDOCK IS THE ULTIMATE SNAKE OIL SALESMAN. HE WAS CONSTANTLY ON THE CORRUPT INSP NETWORK AND TBN. MURDOCK'S GET RICH SCHEMES FLEECED THE POOR AND HANDICAPPED FOLLOWERS OUT OF THEIR HARD EARNED MONEY. DO NOT GET COUGHT UP IN THESE WITH MEGA PREACHERS ALL OF THEM FLASH SATANS OCCULT DEVIL SIGN AND WORSHIP SATAN NOT ALMIGHTY GOD! WAKEUP...

WARNING! THIS EVIL MAN IS BACK ON INSP CONNING MORE PEOPLE...

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