© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ: ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΑΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Μὲ τὴν ἀθωωτικὴν ἀπόφασιν ἀπεδέχθησαν ὅτι τὰ ἐμβόλια προεκάλουν βλάβην! https://ugetube.com/watch/iEjngukuKcKIw9a , https://rumble.com/v5hh385-military-courts-accepted-that-vaccines-cause-harm.html .
Ἡ ἀπόφασις εἶναι ἀμετάκλητος καὶ ἀποτελεῖ κόλαφον, δημιουργεῖ ἀδιάσειστον νομολογίαν, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῆ εἰς κάθε ἀνάλογον περίστασιν καὶ θὰ φέρη εἰς δύσκολον θέσιν ὅλους τοὺς ψευδοεπιστήμονας καὶ τοὺς ἠθικούς τους αὐτουργούς…
ΠΗΓΗ: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ https://orthodoxostypos.gr/στρατοδικεια-εξευτελισαν-τα-πολιτικ ".
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 2024 ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v5ddslp-european-vaccination-card-for-covidvaccines-of-death-dictatorship.html , https://www.brighteon.com/5548a5ac-f3d5-4adf-a7c7-a117bb661787 , https://ugetube.com/watch/xx17HucbCUPYko6 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ή ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ. ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ! ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ (ΑΠΑΤ)ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ https://rumble.com/v5ig8ol-2cor-614-what-communion-hath-light-with-darkness.html , https://www.brighteon.com/c081f856-9664-45b7-9b49-7571d6f20e62 , https://ugetube.com/watch/5uVbwCbj4Avp92Y .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ HTTP://WWW.ΕΛΕΥΘΕΡΗΒΟΥΛΗΣΗ.GR ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr , https://www.freevolition.gr ,
https://web.archive.org/web/20240224234245/https://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition
και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://twitter.com/freevolitiongr .