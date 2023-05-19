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WARNING! AMERICA NOW FLOODED WITH ILLEGALS!
EARTH SHAKING NEWS
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116 views • 05/19/2023

WARNING! IF YOU DON'T PREPARE FOR ILLEGALS COMING TO YOUR HOME AND RAPING, ROBBING AND MURDERING NOW YOU'RE INSANE. MENTALLY ILL BIDEN IS NOW USING THE AIR FORCE TO FLY NON STOP PLANE LOADING OF ILLEGALS ALL OVER AMERICA RIGHT NOW! WILL YOU WAIT UNTIL 3 AM WHEN COUNTLESS ILLEGALS POUND ON YOUR DOOR DEMANDING ALL YOUR PROPERTY? THE STOCK MARKET COULD IMPLODE ON A SUNDAY AND MONDAY MORNING THESE FREELOADING ILLEGALS COULD BE AT YOUR DOOT. IF YOU DON'T HAVE PERSONAL PROTECTION RIGHT NOW YOUU'RE TAKING YOUR OWN LIFE INTO YOU AND YOUR FAMILY'S HANDS. DON'T TAKE MY WORD FOR IT! WAIT AND SEE WHAT HAPPENS IN THE DARK DAYS NOW BEFORE US. AMERICA IS DEAD IF YOU HAVEN'T REALIZED IT ALREADY. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW AND STOP WATCHING INSANE ENTERTAINMENT. WAKEUP!

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