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SHOCKING ALIEN ARTIFACTS EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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261 views • 09/22/2023

THIS 6 HOUR SHOCKING DOCUMENTARY WILL BE AVAILABLE NEXT WEEK SteveQuayle.com & GenSix.com

DON'T BE CONNED BY THE TRAITOR SMITHSONIAN INSTITUTE AND OUR FASCIST GOVERNMENT. THEY'RE ANTI BIBLICAL HISTORY AND WILL KEEP HIDING THIS REALTY. THE DON'T WANT PEOPLE WOKEUP SO THEY CAN CONTROL HUMANITY. IT'S TIME HUMANITY WAKE UP AND REALIZE THE BIBLE SPEAKS THE TRUTH AND THE WORLD IS CONTROLLED BY DEMONIC ALIENS AND LUCIFER/SATAN IS THEIR FALLEN ANGEL REIGN LEADER. DO YOU KNOW WHERE YOU'LL GO WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH ON THIS RECHED PLANET? WAKEUP...

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