7-я Чаша (из Откровения 16:17) в Книге Иова. Протокол собрания школы Лиланда Джонса 5 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1lOLifV_rOXOUc6UCl-jeiEMFjPM1u2YK/view?usp=drive_link
doc https://docs.google.com/document/d/18WmTqmvYYEOVRBKK-q13xBUUTS7fK9aX/edit?usp=drive_link&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1BmbP90O5K3YnrflGhH8V4aF8Z6MpZz0k/view?usp=drive_link
Ориг. на англ
https://docs.google.com/document/d/1hFM6XPlk5VfSuZ16HjRXc1gxFuf-7uoG/edit?usp=drive_link&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AiH6qgQyP2dMyyLQstpE95hNdYgYfYOZ/edit?usp=drive_link&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
АУДИОЗАПИСЬ
https://drive.google.com/file/d/1zpxe-7DDuuA5s5TySci74bD3OXQ1JYxg/view?usp=drive_link
Фрагменты:
“Когда мы сравниваем Книгу Иова с Книгой Откровения, мы видим ключевые события, которые происходят при 7-й Трубе и 7-й Чаше в обеих Книгах. Мы видим Землетрясение, Град и Лёд, слово “Совершилось/Сделано” (“Done”), Белого Коня, Одежды Прославления, Суд над Бегемотом и Левиафаном. Это удивительно! В 14-й главе Захарии о дне Господа сказано: “в тот день”. Произойдут ли события 6-й Печати, 7-й Трубы и 7-й Чаши в один день? Соединится ли всё в одно событие?”
