7-я Чаша (из Откровения 16:17) в Книге Иова. Протокол собрания школы Лиланда Джонса 5 января 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
0
8 views • 8 months ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1lOLifV_rOXOUc6UCl-jeiEMFjPM1u2YK/view?usp=drive_link

doc https://docs.google.com/document/d/18WmTqmvYYEOVRBKK-q13xBUUTS7fK9aX/edit?usp=drive_link&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1BmbP90O5K3YnrflGhH8V4aF8Z6MpZz0k/view?usp=drive_link


Ориг. на англ

https://docs.google.com/document/d/1hFM6XPlk5VfSuZ16HjRXc1gxFuf-7uoG/edit?usp=drive_link&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1AiH6qgQyP2dMyyLQstpE95hNdYgYfYOZ/edit?usp=drive_link&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


АУДИОЗАПИСЬ

https://drive.google.com/file/d/1zpxe-7DDuuA5s5TySci74bD3OXQ1JYxg/view?usp=drive_link


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

“Когда мы сравниваем Книгу Иова с Книгой Откровения, мы видим ключевые события, которые происходят при 7-й Трубе и 7-й Чаше в обеих Книгах. Мы видим Землетрясение, Град и Лёд, слово “Совершилось/Сделано” (“Done”), Белого Коня, Одежды Прославления, Суд над Бегемотом и Левиафаном. Это удивительно! В 14-й главе Захарии о дне Господа сказано: “в тот день”. Произойдут ли события 6-й Печати, 7-й Трубы и 7-й Чаши в один день? Соединится ли всё в одно событие?”


См. также:


Схема Лиланда 7 лет изобилия и 7 лет скорби (2010-2024 гг.) https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Протокол от 29 декабря 2024 г. (Христос явился Иову как Алеф Тав)

док-нт https://cloud.mail.ru/public/Yv1j/gQVTRcHd6

видео https://www.youtube.com/watch?v=o7YJY5bJJP4


Про 7 Громов см. в Протоколе от 22 декабря 2024 г.: стр. 4 док-нта https://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD

в видео https://youtu.be/D6QBXgj8Ky4?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=833


Протокол 17 ноября 2024. Иов Пророк и Священник

https://cloud.mail.ru/public/Hp8r/zG5URYd1a


Про зверя из Откр 11:7

в видео Лиланда (русск) Азазель, Бегемот из бездны

https://www.youtube.com/watch?v=0meFXAVg0pQ&list=PLp1vC26N8HRVbc1H7mkunu3dneBn94UNV

документ с переводом https://cloud.mail.ru/public/L4jU/63ixqyCJD


В Иове 40:20 (Job 41:1 https://biblehub.com/interlinear/job/41-1.htm) h2443. сhakkah חַכָּה - удочка, (рыболовный) крючок

https://bible.by/strong-hebrew/2443/

https://biblehub.com/hebrew/2443.htm


В Иез 38:4 (https://biblehub.com/interlinear/ezekiel/38-4.htm) 2397. chach חָח - крюк, кольцо, кольо для носа (губ), цепь

https://bible.by/strong-hebrew/2397/

https://biblehub.com/hebrew/2397.htm

Это слово также про Сеннахирима в Ис 37:29 (кольцо, https://biblehub.com/interlinear/isaiah/37-29.htm) и 4Цар 19:28 (кольцо, https://biblehub.com/interlinear/2_kings/19-28.htm)

Подробнее см. в Протоколе от 28 января 2024 г (Гог Магог Удила во рту. Путин Царь Гог): документ https://cloud.mail.ru/public/P2y4/UaDPL9zTb

видео https://www.youtube.com/watch?v=mdGQ05SeAZc


Про Брачные Одеждды - видео Лиланда (англ.)

Wedding garments Wedding Garment - Clothed in Fine Linen (Брачные Одежды — Одетые в Чистый Виссон/Лён) https://www.youtube.com/watch?v=rBijFBu7n8c


Как включить русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/


