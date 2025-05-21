BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
1 Pizza 2200 ka, 1 Mann Gandum bhi 2200 ka | Aj ke Nojawan | Peer Ahmad Raza Shah Bukhari
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
7 views • 3 months ago

1 Pizza 2200 ka, 1 Mann Gandum bhi 2200 ka | Aj ke Nojawan | Peer Ahmad Raza Shah Bukhari

http://darulquranalsaeedia.com/

http://jamiasaeediadarulquran.com/

Description:

 Aj ke Nojawan ka sochne ka andaz badal gaya hai!

 Peer Ahmad Raza Shah Bukhari sahab ka dil ko chhoo lene wala kalam:

 **"1 Pizza 2200 ka aur 1 Mann Gandum bhi 2200 ka – Fark kis cheez ka?"**

 Ek soch, ek hisaas, ek paighaam – zaroor dekhein aur share karein!

📿Scholar: Peer Ahmad Raza Shah Bukhari

 📌 Islamic Message | Youth Awareness | Heart-touching Bayan

1 پیزا 2200 کا، 1 من گندم بھی 2200 کا | آج کے نوجوان | پیر احمد رضا شاہ بخاری

آج کے نوجوانوں کی سوچ کا انداز بدل چکا ہے!

 پیر احمد رضا شاہ بخاری صاحب کا دل کو چھو لینے والا پیغام:

 **"1 پیزا 2200 کا اور 1 من گندم بھی 2200 کا – فرق کس چیز کا؟"**

 ایک سوچ، ایک احساس، ایک پیغام – ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں!

📿 **مقرر:** پیر احمد رضا شاہ بخاری

 📌 اسلامی پیغام | نوجوانوں کے لیے رہنمائی | دل چھو جانے والا بیان

Keywords
