1 Pizza 2200 ka, 1 Mann Gandum bhi 2200 ka | Aj ke Nojawan | Peer Ahmad Raza Shah Bukhari
Description:
Aj ke Nojawan ka sochne ka andaz badal gaya hai!
Peer Ahmad Raza Shah Bukhari sahab ka dil ko chhoo lene wala kalam:
**"1 Pizza 2200 ka aur 1 Mann Gandum bhi 2200 ka – Fark kis cheez ka?"**
Ek soch, ek hisaas, ek paighaam – zaroor dekhein aur share karein!
📿Scholar: Peer Ahmad Raza Shah Bukhari
📌 Islamic Message | Youth Awareness | Heart-touching Bayan
1 پیزا 2200 کا، 1 من گندم بھی 2200 کا | آج کے نوجوان | پیر احمد رضا شاہ بخاری
آج کے نوجوانوں کی سوچ کا انداز بدل چکا ہے!
پیر احمد رضا شاہ بخاری صاحب کا دل کو چھو لینے والا پیغام:
**"1 پیزا 2200 کا اور 1 من گندم بھی 2200 کا – فرق کس چیز کا؟"**
ایک سوچ، ایک احساس، ایک پیغام – ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں!
📿 **مقرر:** پیر احمد رضا شاہ بخاری
📌 اسلامی پیغام | نوجوانوں کے لیے رہنمائی | دل چھو جانے والا بیان