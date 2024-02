You’re More Than A Brain or Body, You’re a Soul – Corey Rosenke

As an author, pastor, presenter, and tenacious pursuer of truth, Cory Rosenke is both the concept pioneer and foremost authority on the cravings of the soul. Through sermons, sessions, workshops, and manuscripts, he is dedicated to the pivotal work of connecting hungry souls to the joy of their Maker.

In a world where truth and reality have become shrouded in debilitating ambiguity, Cory Rosenke specializes in reasserting the clarity of Divine design and definition.





๐—–๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐˜†:

https://coryrosenke.com/

https://twitter.com/CRosenke

https://www.facebook.com/coryrosenkeministries





Please leave a 5 Star Written Apple review if you enjoyed the podcast and share the link with family and friends https://apple.co/3PMKlT1 and subscribe to my Rumble Channel





๐—–๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ:

Website: www.truthtalkwithsteve.com

Facebook: https://facebook.com/stevecloward1

YouTube: https://youtube.com/@stevecloward

Telegram: https://t.me/truthtalkwithsteve





๐™Ž๐™๐™ค๐™ฌ ๐™Ž๐™ฅ๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ค๐™ง๐™จ

๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ ๐‡๐จ๐ฆ๐ž ๐๐ซ๐จ๐ฌ

Get the #1 Streaming Device in America with ๐๐Ž ๐Œ๐Ž๐๐“๐‡๐‹๐˜ ๐’๐”๐๐’๐‚๐‘๐ˆ๐๐“๐ˆ๐Ž๐. 1300+ channels, 60,000+ VOD Titles, NBA, NFL, MLB, NHL, Regional Sports, PPV and more! https://vseestreambox.tv/step/vseebox-checkout/

Use Coupon code TTWS and save 20% today





๐๐š๐œ๐ค๐๐จ๐ง๐ž

๐‘๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ข๐ณ๐ž ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ with our ๐€๐ฅ๐ฅ-๐ˆ๐ง-๐Ž๐ง๐ž ๐’๐š๐ฅ๐ž๐ฌ & ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ platform.

CRM, Pipeline, Websites, Funnels, Landing pages, Surveys, Social Media Integration, Leads, Phone, SMS & email Automation, Automated Reviews, Ringless VM drop all under one roof.

https://backbonelms.io





๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐ฒ ๐‡๐ฒ๐๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

Improve your health and the way you feel. Discover the Scientifically Proven Benefits of Hydrogen Water Over Alkaline Water.

https://hydrogenwaterwithsteve.com





๐‹๐ข๐Ÿ๐ž๐–๐š๐ฏ๐ž

WEAR YOUR WELLNESS - Live well, simply. Choose the patch that fits your wellness need.

lifewave.com/tybent





๐–๐š๐ฏ๐ž ๐–๐š๐ญ๐œ๐ก

The WAVwatch is a self-care tool that uses the power of sound therapy to help with common self-care problems and imbalances in your body

https://buy.wavwatch.com/wbzseuec





๐Š+๐„ ๐–๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐‘๐ž๐๐ž๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ž๐

Given the volatility in today's economic landscape, get your money out of your 401K. Protect your investment with silver and gold.

kirkelliottphd.com/cloward





๐™ ๐’๐ญ๐š๐œ๐ค ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก

Your All-In-One Immune Boosting Super Formula

https://zstacklife.com/?ref=gi5js2ebll