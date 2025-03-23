Algérie, Hanouna & Tiphaine, Brigitte c’est confirmé, Guide survie Macron, dossier JFK…

Analyse et récapitulatif humoristique et irrévérencieux des infos de la semaine en 9 minutes 😁 : Combat retailleau Algérie, Tucker Carlson confirma le cas Brigitte, Trump à fond derrière Israël, le dossier JFK, Hanouna et Tiphaine, le kit de survie Macron, un rabbin mordu et autres news

Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2025/03/algerie-hanouna-tiphaine-brigitte-cest.html

Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw

Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE (pour l’instant nécessite un VPN) : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne

#humour #actualités #news #analyses #Sociologie #france #prospective #immigration #ladybug #économie #insecurité #politique #ukraine #Trump #hanouna #JFK #algérie



