ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ Ο Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΠΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΤΕΡΑΤΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ Ο Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΠΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΤΕΡΑΤΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://rumble.com/v6s97aj-global-state-of-the-antichrist-666.html , https://ugetube.com/watch/UUgZFJ8wImeeQA2 . ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/watch?v=2rRWrLu-Lpk .
ΚΥΡΙΕ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΟYOUTUBE https://youtu.be/K88tIknNPGk ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΙΑ ΣΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΤΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΑΣ ΣΤΟ VIBER;;; ΞΑΝΑΡΩΤΑΩ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΛΑΟ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ; ΘΑ ΡΩΤΑΩ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΥΘΕΩΣ ΜΕ ΕΝΑ ΝΑΙ 'Η ΟΧΙ.
ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΦΙΛΟΙ" ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, στίχοι: 9 "πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς". Καινή Διαθήκη, Προς Τίτον Κεφ. 3, στίχοι 10 "αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος".
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, Στίχοι: 20 ...«οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;» https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΜΕ EMAIL ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΟΤΙ: «ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ»;
ΓΙΑΤΙ:
ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤΑΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ Ε Μ Π Ρ Α Κ Τ Ω Σ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v61i5rn-only-the-resurrected-god-man-jesus-christ-loves-and-saves-us.html , https://www.brighteon.com/e7359ec4-f5c1-429d-98d3-0a1b78d40dea , https://ugetube.com/watch/LEOwAeoG7M5rn3u .
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ:
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
