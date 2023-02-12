BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

О войне и симулякрах. Игорь Стрелков и Алексей Пилько (февраль 2023)
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков
472 followers
Follow
12
Download MP3
Share
Report
25640 views • 02/12/2023

00:00-01:24 Тизер и тема выпуска.

01:25 Политические взгляды и идеальный образ нашей страны.

07:52 Есть ли в России авторитаризм?

08:43 Путин и Наполеон III.

11:08 Кто в России на самом деле власть?

12:45 Американские элиты и положение США в мире.

15:44 Конфликт с собственной базой: европейская цивилизация движется к краху.

17:12 Что такое ислам?

19:05 Апокалипсис неизбежен.

21:35 Что побудило студента Игоря Гиркина поехать в Приднестровье?

26:48 Почему не удалось сломить ПМР?

33:55 Боснийская война.

37:49 Какая точка на Балканах самая горячая?

41:45 В каких операциях в Боснии участвовал Игорь Стрелков?

43:43 Чеченская война и срочная служба в армии.

48:26 Можно ли было покончить с чеченским сепаратизмом в 1996 году?

49:00 Причем тут Дмитрий Рогозин?

50:38 Зачем Басаев пошёл в Ботлих?

54:15 Служба в ФСБ России и работа с Малофеевым.

54:44 Участие в событиях 2014 года.

56:00 Была ли возможность договориться?

59:04 Планы группы Стрелкова на Донбассе.

01:04:25 Второе мая 2014 года. Почему не ввели войска?

01:14:42 Прорыв из Славянска.

01:19:00 Последние операции и уход с Донбасса.

01:23:34 Украинская армия 2014 и 2022 годов: в чём разница?

01:24:48 Зурабов, Сурков и Козак: кто хуже?

01:27:20 Почему началась СВО и причём тут симулякры?

01:31:55 Никто не понес ответственности.

01:33:44 Стамбул и чукчи.

01:36:02 Жесты доброй воли.

01:38:02 Его Превосходительство не желает мобилизации?

01:39:12 Роман Абрамович, зерновая сделка, инфраструктурная война и газ.

01:43:09 Возможно ли новое наступление?

01:45:20 Поставки танков, вооружений и добровольцы.

01:48:17 Имидж России в мире. Чего ждать от нашей власти?

01:56:58 Игорь Стрелков и политика, Комитет 25 января.

02:03:35 Планы на будущее.

02:08:38 ЧВК "Вагнер" и демография.

02:11:20 Возможен ли позитивный исход?

Keywords
russiaukrainestrelkov
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy