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'TRANNY CALLS FOR ARMED REBELLION
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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247 views • 06/29/2023

THIS SO CALLED TRANNY IS MENTALLY ILL. HE'S PLAYING RIGHT INTO THE GRAND DECEPTION THE SATANIC ELITE HAVE PLANNED FOR HUMANITY. HUMANITY IS UNDER THE GRAND DECEPTION OF HUMANITY. WE'RE IN THE TRIBULATION AND THE ENDLESS HELL HUMANS ARE TRAPPED IN IS COMING TO A CLOSE. YOU BETTER WAKEUP BECAUSE WHAT BLM COULDN'T DO THESE MENTALLY ILL PEOPLE ARE GOING TO BRING INTO EXISTENCE. A WORLDWIDE MARTIAL PROGRAM IS NOW BEING PLANNED FOR ALL HUMANITY. YESHUA/JESUS SAID SPREAD LOVE NOT WAR AND YET THE HOMOSEXUALS HAVE NOW DECLARED WAR ON ALL GOD FEARING PEOPLE WORLDWIDE...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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