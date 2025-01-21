BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Máquina Automática Para Adoquines Y Bloques PRS 602 | Producción De Adoquines Bicapa
Beyazli Group Company | ES
Beyazli Group Company | ES
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • 7 months ago


⚙ "PRS 602" La máquina automática que aumenta tu eficiencia.
La máquina bloquera PRS 602 está diseñada para añadir velocidad y rendimiento a tu operación.


✔ Sistema Automático: Máxima la producción con mínimo esfuerzo humano.
✔ Precisión Excepcional: Mecanismo de control preciso para reducir errores.
✔ Diseño Ecológico: Menor consumo energético, mayores ahorros. 🌱

 
🧱 Capacidades De Producción (8 horas):

  • 400 m² de adoquines bicapa.
  • De 6,000 a 12,000 bloques, bovedillas, bordillos y más.

 ⚒ La máquina PRS 602 combina tecnología avanzada con un enfoque en la confiabilidad y el desempeño, brindando soluciones adaptadas a tus necesidades y optimizando tus flujos de trabajo.


Para Más Detalles, Visita Nuestro Sitio Web:https://bessconcreteblockmachine.com/prs-602-yari-otomatik-parke-makinesi


🎥 ¡Mira nuestro video en YouTube!

https://www.youtube.com/watch?v=oohU4d0s-0k

 

¡A Su Servicio 24/7 Para Obtener Productos Y Soluciones De Alta Calidad!

 

WhatsApp/Telegram/Viber:

📞+90 549 325 66 65
📧 [email protected]


MáquinaDeAdoquines #MáquinaDeBloques #MaquinaBloquera #PRS602 #MaquinaAdoquinera #BloquesDeConcreto #Bloques #Adoquines #Bodevillas #Bordillos #Construcción #BeyazliGroup

Keywords
maquina bloqueramaquina de adoquinesmaquina de bloquesbloquesadoquinesbordillosbovedillas
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy