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ISRAELI LEADER WARNS HE WILL WIPE HAMAS! & WAR FOOTAGE
EARTH SHAKING NEWS
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353 views • 10/08/2023

IF YOU REALLY BELIEVE AMERICA IS SAFE NOW YOU'RE A FOOL! INSANE BIDEN JUST GAVE IRAN 6 BILLION DOLLARS. THAT'S A FAR CRY FROM PBAMA GIVING THEM 400 MILLION IN PAPER MONEY. AMERICA IS THE GREAT SATAN AND WITH OUR BORDERS WIDE OPEN AND THE TERRORISTS FLOODING IN NOW. IT'S ONLY A MATTER OF TIME BEFORE BIG CITIES IN AMERICA START BURNING! YOU BETTER HAVE GUNS AND PLENTY OF AMMO. THE AMERICAN PEOPLE ARE NOW A PRIME TARGET FOR THESE INSANE TERRORISTS. THE END OF AMERICA IS NOW AT HAND. IT'S TIME TO FORGET ENTERTAINMENT AND START PREPARING TO FIGHT HAND TO IF YOU STILL WANT TO LIVE ON THIS GOD FORSAKEN PLANET...WAKEUP OR BE MURDERED!!!

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