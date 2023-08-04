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WHISTLEBLOWER EXPOSES ANTARCTICA.
EARTH SHAKING NEWS
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191 views • 08/04/2023

CAN YOU HANDLE THE TRUTH? A RACE OF SERPENT DEMONIC ALIENS HAVE LIVED IN ANTARCTICA FOR 1,000'S OF YEARS. ALMIGHTY GOD PRISONED THEM IN CHAINS WHEN THEIR OFF SPRING HAD SEX WITH WOMEN BY SOME ACCOUNTS. THE BOOK OF NOAH EXPOSES THIWS DEMONIC AGENDA. THIS IS THE REASON WHY COUNTLESS HEADS OF STATE WENT DOWN THERE A FEW YEARS AGO. THE REASON THESE SECRETS ARE BEING EXPOSED IS BECAUSE THE SATANIC ELITE KNOW HUMANITY HAS BEEN CAPTURED NOW. NO WONDER! ALL THE AVERAGE PERSON GIVE A DAMN ABOUT IS ENDLESS BRAINWASHING ENTERTAINMENT. YOU BETTER WAKE THE HELL UP BECAUSE THE NASTY ELITE HAVE MORE BIO-WEAPONS AND WW-3 TO MURDER OFF HUMANITY. REPE3NT OR PERISH...

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