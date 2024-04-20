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Innovation with The Global Foresight Group United Nations - What Does Israel, Canada, USA & Europe All Have In Common For The 2030 Agenda?!
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