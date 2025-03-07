A CIDADE PERDIDA DOS MAIAS

Usando uma tecnologia de digitalização e imagem com amplas aplicações no campo arqueológico, uma equipe internacional de pesquisadores descobriu detalhes novos e reveladores sobre uma famosa metrópole maia no sul do México.



Durante um levantamento aéreo da antiga cidade maia de Calakmul, que fica parcialmente em ruínas na floresta de Campeche das planícies centrais da Península de Yucatán, os pesquisadores implantaram a tecnologia de varredura a laser LiDAR (detecção de luz e alcance de luz) para coletar dados precisos sobre várias características de superfície sobre uma área que cobre 37 milhas quadradas (95 km2).



Quando mapearam os pontos de dados que haviam colhido mais tarde, ficaram encantados ao descobrir indicadores reveladores que revelaram a existência de estruturas artificiais que nunca haviam sido detectadas em Calakmul antes.



Ao usar imagens do LiDAR, agora somos capazes de entender completamente o imenso tamanho do assentamento urbano de Calakmul e suas modificações substanciais na paisagem, que apoiaram um sistema agrícola intensivo”, disse o Dr. Kathryn Reese-Taylor, líder do Projeto Arqueológico Bajo Laberinto, disse em um comunicado de imprensa da Universidade de Calgary, seu empregador e o patrocinador da iniciativa Bajo Laberinto em Calakmul.



“Toda a terra disponível estava coberta com canais de água, terraços, paredes e barragens, sem dúvida para fornecer segurança alimentar e hídrica para os moradores de Calakmul”, explicou Reese-Taylor ao discutir a metrópole maia. Parece que havia mais residentes de Calakmul durante o Período Clássico Maia (250 a 900 dC) do que se pensava anteriormente.



Muitas das estruturas recém-descobertas não estavam localizadas nos arredores da cidade, mas dentro de suas fronteiras já estabelecidas, aninhadas entre outros edifícios e projetos de construção. Isso forçou os arqueólogos que estudam a civilização maia a reavaliar o que eles achavam que sabiam sobre o tamanho e a densidade de Calakmul.



No passado, acreditava-se que a lendária cidade de Tikal, no que hoje é o norte da Guatemala, era a metrópole maia mais densamente estabelecida. Mas com base nas últimas descobertas do LiDAR, parece que Calakmul era ainda mais densamente povoada do que sua vizinha e cidade rival ao sul.



O LiDAR é uma tecnologia avançada de imagem aérea que usa feixes de laser não prejudiciais para realizar varreduras detalhadas de objetos no solo ou deformações na paisagem. Pode fornecer contornos de características de superfície de todos os tipos, incluindo aqueles associados a ruínas arqueológicas.



A partir dos dados acumulados durante as varreduras LiDAR, os arqueólogos podem criar modelos tridimensionais que revelam tudo o que é visível acima do solo em sítios arqueológicos. Como a tecnologia LiDAR é tão sensível que muitas vezes pode pegar recursos que foram perdidos durante as investigações no terreno, e foi isso que aconteceu neste caso.



O novo levantamento aéreo do LiDAR da floresta de Campeche e do local de Calakmul foi realizado por pessoal do Projeto Arqueológico Bajo Laberinto, em coordenação com especialistas do Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) do México.



Outros levantamentos de mapeamento e arqueológicos patrocinados pelo INAH já haviam mostrado que o assentamento maia em Calakmul era muito maior e mais denso do que pesquisas anteriores haviam sugerido. Portanto, os arqueólogos envolvidos neste novo estudo anteciparam encontrar pelo menos alguns novos sinais da atividade de construção maia. No entanto, o escopo do que eles descobriram foi verdadeiramente de tirar o fôlego.



Suas descobertas incluíram enormes complexos habitacionais em estilo de apartamentos, alguns dos quais incluíam cerca de 60 espaços individuais. Esses complexos residenciais eram agrupados em torno de grandes conjuntos de santuários, templos e mercados, revelando o quão ativo e densamente povoado Calakmul era durante seu tempo de pico de prosperidade durante os últimos três séculos do Período Clássico Maia. Nenhuma dessas habitações havia sido identificada antes, e é por isso que os pesquisadores sabiam que havia mais pessoas vivendo na antiga Calakmul que antes eram suspeitas.



“Também fomos capazes de ver que a magnitude da modificação da paisagem era igual à escala da população urbana”, disse o Dr. Reese-Taylor explicou, ligando as atividades agrícolas em constante expansão e os sistemas de transporte de água com o crescimento da cidade nos níveis de ocupação.



A Grande Cidade de Calakmul, Então e Agora



A metrópole de Calakmul foi uma das principais cidades associadas ao Período Clássico Maia. Rivalmente apenas em sua região pela cidade de Tikal, Calakmul era uma meca política, religiosa, cultural e comercial, uma metrópole maia rica e próspera criada por uma civilização mesoamericana conhecida por sua propensão à construção de cidades.



