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'ELVIS IS IN HELL UNLESS ALMIGHTY GOD SPARED HIM!
EARTH SHAKING NEWS
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107 views • 11/04/2023

I KNOW COUNTLESS FANS LOVED ELVIS AND I DID TO UNIL I DISCOVERED HIS DARK SIDE. ELIVES WAS RAISED A CHRISTIAN BUT FELL AWAY WHEN FAME AND FORTUNE POSSESSED HIM. HE NEVER STOP SEARCHING FOR THE TRUTH BUT SATANIC HOLLYWOOD KEPT A FIRM GRIP ON HIM. WHEN ELVIS COULDN'T SEE ANY OTHER WAY OUR HE FELL INTO HUGE AMOUNTS OF DRUGS TO NUMB THE PAIN. THE VERY SAME THING HAPPENED TO HIS DAUGHTER LISA. THE BEST THING BOTH OF THEM COULD HAVE DONE WAS TAKE THE MONEY AND DISAPPEAR AND WORSHIP ALMIGHTY GOD FROM AFAR. THIS IS SATANS WORLD A FEW WILL FIND THE TRUE ESCAPE TO THE OTHER SIDE. THE BIBLE CLEARLY WARNS FEW FIND THE NARROW WAY AND FIND IT. THIS IS WHY I POST VIDEOS FROM AFAR OF ROVING EYES. I WILL NOT PUT MY WIFE AND I IN THE CROSS HAIRS OF SATAN AND HIS DEMONS. WE SEE RIGHT NOW OUR NAZI GOVERNMENT IS DRAGGING INNOCENT AMERICANS TO JAIL AND THROWING AWAY THE KEY WITHOUT DUE PROCESS. DON'T YOU BE ONE OF THEM. PREP, PRAY AND STAY THE HELL OUT OF THE WAY...

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