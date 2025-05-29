BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Hazrat Ibrahim Aur Hazrat Ismail Ka Waqia ✨ | Qurbani Islamic Status | Peer Ajmal Raza Qadri ❤️
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
Hazrat Ibrahim Aur Hazrat Ismail Ka Waqia ✨ | Qurbani Islamic Status | Peer Ajmal Raza Qadri ❤️

https://darulquranalsaeedia.com/

http://jamiasaeediadarulquran.com/

Description:

Hazrat Ibrahim (A.S) aur Hazrat Ismail (A.S) ka waqia humein yeh sabak deta hai ke jab Allah ka hukam aaye, to insan ko apni sabse pyari cheez bhi Allah ki raza ke liye qurban kar deni chahiye.

Hazrat Ibrahim (A.S) ne jab apne pyare bete ko Allah ke hukam par qurban karne ka irada kiya, to Allah ne is wafadari aur itaat par unhe duniya ke azeem tareen muqam par faiz farma diya.

Hazrat Ismail (A.S) ki taraf se bina kisi shikayat ke tasleem-o-raza ka jazba hamesha ke liye insanon ke liye ek misaal ban gaya.

Is video mein Peer Ajmal Raza Qadri sahab ne is paighaam ko bohot hi dilko choo lene wale andaaz mein pesh kiya hai. Unka jazbati aur pur-asar lehja sunnay walon ke dil ko jumbish deta hai.

Aap bhi is roohani paigham ko dekhein, sunain aur doosron tak zaroor pohchayein.

Hashtags:

#HazratIbrahim #HazratIsmail #Qurbani #EidUlAdha #IslamicStatus #WaqiaQurbani #PeerAjmalRazaQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #IslamicStories #Deen #Sacrifice #Obedience #AllahKeRaasteMainQurbani #IslamicShorts #Eid2025

hazrat ibrahim ki qurbani ka waqiahazrat ibrahim ka waqiahazrat ismail ka waqiahazrat ismail ki qurbani ka waqiahazrat ibrahimhazrat ibrahim ki qurbanihazrat ibrahim ki qurbani ka waqia in urduhazrat ismail as ka waqiahazrat ibrahim aur ismail ki qurbani ka waqiahazrat ismailhazrat ibrahim ki kurbani ka waqiahazrat ismail ki qurbanihazrat ibrahim as ka waqiahazrat ibrahim ashazrat ibrahim aur hazrat ismail ka waqia
