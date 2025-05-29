© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Hazrat Ibrahim Aur Hazrat Ismail Ka Waqia ✨ | Qurbani Islamic Status | Peer Ajmal Raza Qadri ❤️
https://darulquranalsaeedia.com/
http://jamiasaeediadarulquran.com/
Description:
Hazrat Ibrahim (A.S) aur Hazrat Ismail (A.S) ka waqia humein yeh sabak deta hai ke jab Allah ka hukam aaye, to insan ko apni sabse pyari cheez bhi Allah ki raza ke liye qurban kar deni chahiye.
Hazrat Ibrahim (A.S) ne jab apne pyare bete ko Allah ke hukam par qurban karne ka irada kiya, to Allah ne is wafadari aur itaat par unhe duniya ke azeem tareen muqam par faiz farma diya.
Hazrat Ismail (A.S) ki taraf se bina kisi shikayat ke tasleem-o-raza ka jazba hamesha ke liye insanon ke liye ek misaal ban gaya.
Is video mein Peer Ajmal Raza Qadri sahab ne is paighaam ko bohot hi dilko choo lene wale andaaz mein pesh kiya hai. Unka jazbati aur pur-asar lehja sunnay walon ke dil ko jumbish deta hai.
Aap bhi is roohani paigham ko dekhein, sunain aur doosron tak zaroor pohchayein.
Hashtags:
#HazratIbrahim #HazratIsmail #Qurbani #EidUlAdha #IslamicStatus #WaqiaQurbani #PeerAjmalRazaQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #IslamicStories #Deen #Sacrifice #Obedience #AllahKeRaasteMainQurbani #IslamicShorts #Eid2025