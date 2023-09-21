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USA BORDER COLLAPSE HAPPENING NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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145 views • 09/21/2023

ARE YOU AWAKE YET? THE INTENTIONAL COLLAPSE OF AMERICA IS HERE. THE SATNIC ELITE WANT 600 MILLION ILLEGALS IN AMERICA. THIS MEANS YOU AND I ARE SLATED TO BE MURDERED IN SHORT ORDER. JUST BECAUSE THERE'S NO ILLEGALS IN YOUR AREA DOESN'T MEAN THEY'RE NOT FAR AWAY. AMERICA'S CORRUPT GOVERNMENT AT THE HANDS OF THE SATANIC ELITE ARE LETTING THIS HOLOCAUST HAPPEN RIGHT NOW. WHO DO YOU THINK IS PAYING FOR ALL THIS INSANITY? I'LL TELL YOU THE MULTI TRILLION ELITE ARE HITTING A KEY STROKE ON A COMPUTER BOARD AND CONJURING THIS MONEY OUT OF NOTHING. NOT LONG FROM NOW A GALLON OF MILK WILL BE $25.00 DAH. CHEMTRAILING IS KILLING THE WORLDS FOOD SUPPLY RIGHT NOW. WHEN THE FREE LOADING ILLEGALS EAT UP WHAT FOOD IS LEFT THEY'RE COMING AFTER YOURS DAH! BETTER GET ARMED BECAUSE YOUR LIFE ISN'T WORTH CRAP IN AMERICA NOW...WAKEUP!

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