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SOFT MARTIAL LAW HAS ARRIVED!
EARTH SHAKING NEWS
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65 views • 04/08/2023

AMERICA HAS BEEN IN A SOFT MARTIAL LAW SINCE 9/11. THIS SHOCKING VIDEO PROVES THE POLICE AND MILITARY HAVE BEEN TRAINING FOR FULL BLOWN MARTIAL LAW IN THE VERY NEAR FUTURE. WE'RE SEEING RIGHT NOW THE TRANSEXUAL INSANE MOVEMENT HAS NOW PUT MURDER CONTRACTS ON CHRISTIANS AND JEWS. NOT ONLY DO THEY WANT TO BEAT US UP. THEY ALSO WANT TO MURDER. US IN COLD BLOOD. IT'S SICKENING OUR CORRUPT LEGAL SYSTEM IS NOW NOT PROSECUTING THESE LOONS. WHEN I LEAVE HOME I HAVE A VIDEO CAMERA AND PROTECTION. ALTHOUGH I LIVE IN A RELATIVE PEACEFUL LITTLE TOWN THERE ARE DRUG PROBLEMS HERE. ONE HAS TO LOOK EVERYWHERE WHEN OUTSIDE THEIR HOME. NO ONE CANBE TRUSTED ANYMORE OUTSIDE OF OUR FAMILY AND FRIENDS. I EVEN HAVE A PA SYSTEM ON MY CAR SO I DON'T HAVE TO OPEN MY DOOR IF I DON'T WANT TO. AMERICA IS NO LONGER A SAFE PLCE NO MATTER WHERE ONE LIVES. YOU BETTER WAKEUP OR YOU COULD BE THE NEXT VICTUM... SEND THIS VIDEO TO EVERYONE NOW...

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