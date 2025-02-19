85) O negócio negro da Imigração para o Ocidente

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Tal como a Moeda fiduciária ("fiat") é um instrumento próprio e natural entre empresas ("Commerce"), o dinheiro, por definição, tem valor intrínseco (em si mesmo). É esta qualidade não elástica do dinheiro assente em activos físicos que fez com que a maioria das economias modernas adoptasse o uso da «moeda de legal ou 'fiat"», também conhecida como "promessa comercial" ou "moeda fiduciária". A utilização de créditos e débitos puramente simbólicos permite uma expansão e contracção "infinitas" do Sistema Monetário. E também altera o local das transações. As trocas assentes em débitos e créditos resultam em "Commerce" (mercado & especulação), e não em trocas internacionais.
Fonte – Seminário semanal de Anna Von Reitz no website americanstatenationals.org, Fev. 03, 2025: https://webinarsearch.americanstatenationals.org/index.php/november-2024/
Vídeo - Anna Von Reitz Webinar-03-02-2025: https://mega.nz/file/x9lzQRJS#ZgSjT2k1Rf07kiUrH6gUPBAE5mTP8LlGwT5PGGOvshY
Audio - Anna Von Reitz Webinar-03-02-2025: https://mega.nz/file/Yg8i3aYC#1spDITVEDxGsE6DPQU7wFrt5cz7GjNaVnaSaqNXLo0I
February 18, 2025 – International Public Notice: The Two Exchange Systems – by Anna Von Reitz :
Artigo: http://www.paulstramer.net/2025/02/international-public-notice-two.html
Vídeo: https://rumble.com/v6mfl0u-article-5277-video-international-public-notice-the-two-exchange-systems-by-.html
Créditos à Anna Von Reitz (Anna Maria Riezinger, Fiduciária do governo De direito de Os Estados Unidos da América e guardiã-fiduciária para o mundo). Ela é a guardiã do contrato Fiduciário Natural, ligado ao nosso ciclo de vida, ao nosso ser físico, ao modo como vivemos e quem somos. As crianças são os beneficiários, os adultos os administradores e os idosos os doadores. Isto inclui não apenas a nossa liberdade, mas todos os sonhos e esperanças, construções e invenções para o cumprimento da nossa missão natural de cuidadores sobre o planeta Terra. É hora de por um fim à idolatria do dinheiro e à engenharia da crise e ambiente de escassez.
