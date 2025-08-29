Юрий Нестеренко - Романс Арлекина

Балаганчики бродячих артистов не особо совмещаются по времени с самолетами, поэтому в клипе две временнЫх линии, представленные фильмами "Капитан Фракасс" (две экранизации) и "Ten Seconds that Shook the World". Объединяет их, естественно, тема смерти. Текст Бродского понравился мне лишь частично, поэтому я его переписал: По всякой земле Балаганчик везу, А что я видал На своем веку? Кусочек плоти Бредет внизу, Кусочек металла Летит наверху. Из века в век. И за веком век Ложится в землю Любой человек, Несчастлив и счастлив Зол и влюблен, Лежит под землей Не один миллион. Одни говорят - пожалей себя, Другие кричат - умирай за них, Кому-то судьба, Кому-то стрельба, Иногда по любви, Иногда из-за книг. Но будь ты хорош или будь ты плох, Из нас никого не помилует бог, К чему ни стремись, За что ни держись, А смертью кончается всякая жизнь. Одни говорят про небесный рай, Другие - что важно оставить след, Но это все бред, во что ни играй! А выход-то в чем же? А выхода нет. По темной земле балаганчик везу, А что я видал на своем веку: Кусочек плоти бредет внизу, Кусочек металла летит наверху...

