Юрий Нестеренко - Романс Арлекина

Балаганчики бродячих артистов не особо совмещаются по времени с самолетами, поэтому в клипе две временнЫх линии, представленные фильмами "Капитан Фракасс" (две экранизации) и "Ten Seconds that Shook the World". Объединяет их, естественно, тема смерти.
Текст Бродского понравился мне лишь частично, поэтому я его переписал:
По всякой земле
Балаганчик везу,
А что я видал
На своем веку?
Кусочек плоти
Бредет внизу,
Кусочек металла
Летит наверху.
Из века в век.
И за веком век
Ложится в землю
Любой человек,
Несчастлив и счастлив
Зол и влюблен,
Лежит под землей
Не один миллион.
Одни говорят - пожалей себя,
Другие кричат - умирай за них,
Кому-то судьба,
Кому-то стрельба,
Иногда по любви,
Иногда из-за книг.
Но будь ты хорош или будь ты плох,
Из нас никого не помилует бог,
К чему ни стремись,
За что ни держись,
А смертью кончается всякая жизнь.
Одни говорят про небесный рай,
Другие - что важно оставить след,
Но это все бред, во что ни играй!
А выход-то в чем же? А выхода нет.
По темной земле балаганчик везу,
А что я видал на своем веку:
Кусочек плоти бредет внизу,
Кусочек металла летит наверху...