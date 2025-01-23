Αλλήλων καταφρονούντες αλλήλοις αρεσκεύονται. 18-1-2025

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος αναφέρεται στην αλλαγή κυβερνήσεως των ΗΠΑ, ερμηνεύοντας υπό εθνικιστικό πρίσμα τα τελευταία γεγονότα. Εν συνεχεία, αναφέρεται στην κατάντια των αυτό-αποκαλούμενων εθνικιστών στην Ελλάδα που «τρέχουν» πίσω από την Χριστόπατριδοκάπιλη δεξιά. Κλείνοντας με την φράση του Μάρκου Αυρήλιου «Αλλήλων καταφρονούντες αλλήλοις αρεσκεύονται και αλλήλων υπερέχειν θέλοντες, αλλήλοις υποκατακλίνονται», περιγράφοντας τους εν Ελλάδα εθνικιστές.