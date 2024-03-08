BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Forgiveness is for Yourself, When Does God Forgive? Law of Compensation and Consequences, Father Abuse and Forgiveness, How to Forgive Completely, What Forgiveness Does for Myself? Freedom
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
95 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
20 views • 03/08/2024

Full Original:

https://youtu.be/IW7apqmgJMc

20090927 Overview Of Divine Truth - Secrets Of The Universe S2P2


Cut:

26m40m - 35m20s


Website:

https://www.divinetruth.com

*******************



“THE INSTANT YOU BREAK ONE OF GOD’s LAWS OF LOVE, YOU ARE FORGIVEN. GOD DOESN’T DEMAND IT OF YOU, ANYTHING OF YOU. GOD DOESN’T EVEN DEMAND THAT YOU ARE SORRY. GOD STILL FORGIVES YOU.”

@ 27m17s


“LOT OF TIMES WE THINK WE’VE FORGIVEN OURSELVES BUT IN REALITY, ALL WE’VE DONE IS JUSTIFIED OUR ACTIONS. THAT’S NOT FORGIVENESS.”

@ 27m41s


“THERE IS THIS LAW OF COMPENSATION. AND THE LAW OF COMPENSATION IS - WHAT YOU SOW, YOU REAP. LAW OF COMPENSATION IS – THERE’S GOING TO BE AN EFFECT FOR EVERY ACTION YOU TAKE. SO THEREFORE, EVEN THOUGH GOD’S FORGIVEN YOU, THERE IS A CONSEQUENCE OF THE LAWS YOU’VE BROKEN. AND THEY WILL HAVE TO BE, THOSE CONSEQUENCES WILL HAVE TO BE PAID BY YOURSELF."

@ 28m00s


“IF YOU LOCK YOUR LIFE UP, WAITING FOR THE PEOPLE WHO HURT YOU TO BE SORRY, YOU WILL NOT EVER BE AT ONE WITH GOD AND YOU WILL NEVER EXPERIENCE THE BEAUTIFUL EMOTIONS THAT COME IN THAT STATE. YOU WON’T EXPERIENCE THE FREEDOM THAT COMES FROM FORGIVING THEM AND FORGIVING YOURSELF.”

@ 31m35s


“IF A PERSON DOESN’T FORGIVE, THEY ARE BASICALLY LOCKING UP THEIR OWN SPIRITUAL PROGRESSION AND THEIR OWN BLISS. YOU ARE JUST HARMING YOURSLEF.”

@ 32m20s


“HOW DO I FORGIVE? ALL YOU NEED TO DO IS FEEL THE GRIEF YOU FELT HAVING THESE THINGS DONE TO YOU.”

@ 33m52s


Keywords
spiritualitysimpledivine love pathsoul conditionsoul healingreincarnated jesusgrief the healing emotionfeel everythingi want to heal my soulsoul transformation with godspirit world and afterlifefeel to healdriven by truth not fearprecious child of godsoul awakeningi want to know everythingforgiveness for myselfwhat does god dowhen does god forgivelaw of compensation and consequencesfather abuse and forgivenesshow to forgive completelyforgiveness and freedomslaves in spirit worldrepentance and forgiveness
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy