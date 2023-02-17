BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

5G SAFETEY IS NOW BEING QUESTIONED BY DR,S AND SCIENCE WORLDWIDE - REMOVE 5G ITS A UNTESTED KILLER!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
198 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
58 views • 02/17/2023

5G IS A WEAPON SYSTEM AND NOT THE LIE ABOUT INTERNET SPEEDS ITS TO CONTROLL YOU EVEN KILL YOU WITH RFID TECHNOLOGY LINKED TO YOUR PERSONAL DNA STRUCTURE AND BIO RESONANCE! 5G IS RADIATION! 

KNOW THE TRUTH KNOWLEDGE IS POWER! AND KILL 5G TODAY BEFORE IT KILLS YOU!  THEY HAVE BEEN MAKING YOU SICK! LOOK BELOW

KNOWLEDGE IS POWER! - AND SMART IS VERY VERY DUMB!

SARS = SPECIFIC ABZORBTION RADIATION SICKNESS

MERS  = MAGNETIC ELECTRO RADIATION SICKNESS

ALL MAN MADE BY FREQUENCY TO KEEP YOU SICK AND STUPID!

SMART = SECRET MILITARIZED ARMAMENTS RESIDENTIAL TECHNOLOGY

Keywords
lovecommon sensepeaceunityharmonydivine love
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy