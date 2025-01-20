© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
El microscopio, ¿realmente es lo irrefutable?
Nota:
Prestar atención a las leyendas incorporadas en este video.
El microscopio, ¿realmente es lo irrefutable?
No hay peor ciego que aquel que no quiere ver.
¿Qué clase de necio, delirante, bruto o intoxicado con el más nocivo alucinógeno puede afirmar que con un simple microscopio óptico y algún otro clásico ensayo “científico” se puede develar los más oscuros secretos que cocinan estos perversos poderes supra nacionales los cuales hacen uso de todo su conocimiento tecnológico incluido la tecnología cuántica en donde aplican nanotecnología con nanobots y micro circuitería electrónica auto ensamblable?
Señores fanáticos del grafeno -y actualmente del “informe científico” de los 55 elementos tóxicos no declarados-, con su caprichosas e infantiles rabietas, sus engañosas campañas propagandistas, su berreta populismo y sus desmedidas ansias de protagonismo; dejen de mentir, distraer armando relatos incorrectos, evadir responsabilidades no reconociendo errores, ocultar carencias, inseguridades y miserias personales, modular discursos procurando justificar lo injustificable, distorsionarlo todo, desfigurar y subvertir las cosas dado que con eso han generado una muy insalubre tendencia social la cual llevó a una hipnosis y psicosis colectiva dentro de nuestra comunidad científica anti agendas globalistas, provocando esto en nuestros investigadores, médicos y científicos un inconcebible embotamiento, aletargamiento, distracción, confusión y perdida de criterio básico.
La verdad nos hará libres, comencemos entonces a afrontarla y a resolver adecuadamente nuestra amarga realidad.
Nos sobran verdades por defender, entonces pues, ¿para qué embarrar la cancha cometiendo y ocultando errores, distorsionando la verdad, omitiendo hechos e inventando mentiras?
Material relacionado:
Videos e informes varios.
Webinar Capacitación Para Profesionales y Gente en General.
https://drive.google.com/file/d/14wBfrBUnZYKzylfEXPOHIyksy5vNizQJ/view