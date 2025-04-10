BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Plaudern aus der Schule 3a): Im Land der knierutschenden Truthähne...
d-outremer
d-outremer
10 followers
15 views • 5 months ago

Einige Christen halten sich tatsächlich für fromm oder gerecht, und gleichen Pharisäern, kennen wir ja; aber bei weitem nicht alle! Und moderne Pharisäer finden wir auch anderswo... vor allem aber in uns selbst! Meine Idealvorstellung der besten aller christlichen Welten zeigt also keine pseudofrommen Hochmütigen, sondern uns alle auf den Knien rutschend, vor Scham & Bestürzung, Gott aufs Äusserste verletzt zu haben... Herr, erbarme Dich unser! In einem zweiten Teil dann waten wir im Matsch unserer dreckigen Herzen... knietief :-) ein Schulbericht...

Keywords
jesusliebemariabetenleiddankbarkeithochmutdemutpharisaeergewissenschwert-bischof jesu christifrommkniefall
