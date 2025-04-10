Plaudern aus der Schule 3a): Im Land der knierutschenden Truthähne...

Einige Christen halten sich tatsächlich für fromm oder gerecht, und gleichen Pharisäern, kennen wir ja; aber bei weitem nicht alle! Und moderne Pharisäer finden wir auch anderswo... vor allem aber in uns selbst! Meine Idealvorstellung der besten aller christlichen Welten zeigt also keine pseudofrommen Hochmütigen, sondern uns alle auf den Knien rutschend, vor Scham & Bestürzung, Gott aufs Äusserste verletzt zu haben... Herr, erbarme Dich unser! In einem zweiten Teil dann waten wir im Matsch unserer dreckigen Herzen... knietief :-) ein Schulbericht...