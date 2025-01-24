Trump Tells W.E.F. U.S. Does Not Need Canada - Economic Crisis | Maverick News

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Maverick News LIVE - Emergency Broadcast - Trump Triggering Economic Meltdown! Speaks to World Economic Forum
Call in Show and Coverage of Today's Top News Stories:
* Denmark Politician Tells Trump to F--K Off - over Greenland
* Trudeau Responds to Trump Threats
* Trump Speaks to World Economic Forum
Support Maverick News:
Donate to keep free speech alive at freedomreporters.com or maverickdonations.com.
#MaverickNews #RickWalker #Ukraine #JJRedick #MaxMovie #TopNews #BreakingNews