REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 32 - 7ª Temporada - O Grande Experimento
Oculto Revelado - A Verdade
12 views • 3 months ago

Corey Goode nos contou sobre a Superferação de extraterrestres que têm 22 programas genéticos de longa duração, alterando o que significa ser humano.

Agora ele revela mais detalhes sobre como tudo isso começou com a raça genética do agricultor e seu mandato galáctico para espalhar a vida avançada em todo o cosmos.

Como mais raças se juntaram ao grande experimento, a complexidade do destino humano aumentou. Corey elabora sobre cada um dos quatro componentes principais deste grande experimento: genético, espiritual, consciência e cósmico.

Fim da Temporada 7

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
