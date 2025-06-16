REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 32 - 7ª Temporada - O Grande Experimento

Corey Goode nos contou sobre a Superferação de extraterrestres que têm 22 programas genéticos de longa duração, alterando o que significa ser humano.



Agora ele revela mais detalhes sobre como tudo isso começou com a raça genética do agricultor e seu mandato galáctico para espalhar a vida avançada em todo o cosmos.



Como mais raças se juntaram ao grande experimento, a complexidade do destino humano aumentou. Corey elabora sobre cada um dos quatro componentes principais deste grande experimento: genético, espiritual, consciência e cósmico.



Fim da Temporada 7