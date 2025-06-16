REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 32 - 7ª Temporada - O Grande Experimento

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Corey Goode nos contou sobre a Superferação de extraterrestres que têm 22 programas genéticos de longa duração, alterando o que significa ser humano.
Agora ele revela mais detalhes sobre como tudo isso começou com a raça genética do agricultor e seu mandato galáctico para espalhar a vida avançada em todo o cosmos.
Como mais raças se juntaram ao grande experimento, a complexidade do destino humano aumentou. Corey elabora sobre cada um dos quatro componentes principais deste grande experimento: genético, espiritual, consciência e cósmico.
Fim da Temporada 7