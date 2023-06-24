Выжить в любой момент. Тревожный чемоданчик. Как скоро он уже понадобится؟

Определение: "Тревожный чемоданчик – это заранее подготовленный комплект вещей, которые собраны в рюкзаке. При любой чрезвычайной ситуации его можно быстро достать и проследовать из места жилища куда потребуется для выживания, спасения, чтобы переждать опасность, и т.д.".ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЛИ МЕСЯЦЕВ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВЗЯТЬ СВОЙ "ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК" И ВЫЙТИ ИЗ ДОМА ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ?! Уйти самому, или нескольким, семьёй. Например, избежать смертельноей принудительной "вакцинации-чипизации". Или даже просто от внезапно начавшейся войны, угрозы принудительной "эвакуации" населения (ликвидации к контрационных лагерях, ковид-лагерях), и т.д.

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).

«Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).



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