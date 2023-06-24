© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Выжить в любой момент. Тревожный чемоданчик. Как скоро он уже понадобится؟
Определение: "Тревожный чемоданчик – это заранее подготовленный комплект вещей, которые собраны в рюкзаке. При любой чрезвычайной ситуации его можно быстро достать и проследовать из места жилища куда потребуется для выживания, спасения, чтобы переждать опасность, и т.д.".ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЛИ МЕСЯЦЕВ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВЗЯТЬ СВОЙ "ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК" И ВЫЙТИ ИЗ ДОМА ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ?! Уйти самому, или нескольким, семьёй. Например, избежать смертельноей принудительной "вакцинации-чипизации". Или даже просто от внезапно начавшейся войны, угрозы принудительной "эвакуации" населения (ликвидации к контрационных лагерях, ковид-лагерях), и т.д.
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj
«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).
«Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii
Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
Теги: Survival Bushcraft Protection compulsory CHIPPING, Control, CORONAVIRUS, genocid, koronavirus, Luciferin, technology, Total, Transhumanism, Vaccination