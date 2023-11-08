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THIS IS BEING HIDDEN FROM YOU! WAKEUP!.
EARTH SHAKING NEWS
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351 views • 11/08/2023

REMEMBER THIS! THE SATANIC ELITE HAVE TECHNOLOGY AT LEAST 100 YEARS OF WHAT YOU SEE ON THE OPEN MARKET. THEY ACQUIRED THIS INSANE TECHNOLOGY BY PARTNERING WITH DEMONIC ALIENS. THIS IS WHY THE ELITE WORSHIP THEM AND DO HUMAN SACRIFICE AS REQUIRED BY THEIR EVIL GOD LUCIFER/SATAN. YOU DON'T HAVE TO BELIEVE ME! IF DOUBT THIS AND NEVER DID REAL RESEARCH THEN YOU'VE BEEN DECEIVED. WHAT'S COMING WILL BLOW YOUR SOCKS OFF. THE BIBLE SAYS IT WILL BE SO TERRIFYING PEOPLE WILL ACTUALLY DIE OF FREIGHT...DON'T BE ONE OF THEM! WAKEUP AND PREPARE FOR HEAVEN OR HELL. REMEMBER! WHERE YOUR HEART IS THT'S WHERE YOU'LL BE WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH IN THE PHYSICAL BODY...

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