TRANNY'S CALL FOR MURDER OF CHRISTIANS 4/1/2023!

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AMERICA IS CONTROLLED BY SATANISM! THE TRANSVESTITES CLEARLY PROVE WITH THEIR EXTREME HATRED OF CHRISTIANS, THEY ARE SPIRITUALLY BANKRUPT. THEIR OUT OF CONTROL RAGE WILL BE USED TO INSITE VIOLENCE AGAINST FREE LOVING HUMAN BEINGS. IT WOULD NOT SHOCK ME IF THEY BEGIN BURNING CHURCHES BEFORE LONG. ALL OF THEM NEED TO BE EXERCISED IF THERE'S ANY HOPE OF SAVING THEIR RECHED SOULS. IF YOU DON'T CARRY PERSONAL PROTECTION EVERYWHERE YOU GO YOU'RE A FOOL...PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE NOW...