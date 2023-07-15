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911 NO PLANE SEEN AT PENTAGON!
EARTH SHAKING NEWS
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227 views • 07/15/2023

IT'S SAD! 20+ YEARS AGO AND STILL PEOPLE ACCEPT THE CIA MAINSTREAM MEDIA FAKE STORY PLANES HIT THE BUILDINGS WHEN IN FACT THESE WERE A SUPERSONIC MISSLE AND LASERS THAT DESTROYED THESE BUILDINGS. AS USUAL, THE AVERAGE PERSON ACCEPTS WHAT THEY'RE BEING TOLD INSTEAD OF DOING REAL RESEARCH. THE TRUTH IS BEING DESTROYED RIGHT BFORE OUR VERY EYES NOW BY OUR NAZI GOVERNMENT AND THE CORRUPT TECH FIRMS. BEFORE LONG ALL THERE WILL BE IS NON STOP LIES AND PEOPLE WILL BE FORCED TO BELIEVE THEM OR BE ELIMINATED ONE WAY OR ANOTHER. AMERICA IS DEAD AND HAS BEEN DESTROYED FROM WITHIN. IF YOU DON'T WAKEUP YOU'LL BE ELIMINATED AS WELL...REPENT OR PERSISH!

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