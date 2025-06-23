BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Meri Ulfat Madine Se Yun Hi Nahi | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Naat | Jamia Saeedia Darul Quran
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 follower
3 views • 2 months ago

Meri Ulfat Madine Se Yun Hi Nahi | Muhammad Irfan Zafar Qadri | Naat | Jamia Saeedia Darul Quran

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

"Meri Ulfat Madine Se Yun Hi Nahi" aik jazbaat se bharpoor Naat hai jo Madine se mohabbat aur Nabi Pak ﷺ se nisbat ka izhar karti hai.

Muhammad Irfan Zafar Qadri Sahib ki khubsurat awaaz mein pesh ki gayi ye Naat dil ko sukoon aur rooh ko taazgi deti hai.

Is roohani paighaam ko suniye, mehsoos kijiye, aur doosron tak pohchayein.


📿 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#MeriUlfatMadineSe #IrfanZafarQadri #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #NabiPakSAW #MadinaShareef #Naat2025 #LoveForMadina #IslamicContent #UlfatEMadina

islamicnaat sharif 2025urdu naatjamia saeedia darul quranirfan zafar qadri naatmadina shareefmeri ulfat madine semadina se mohabbat
