REVELAÇÕES CÓSMICAS - Episódio 31 - 7ª Temporada - Tecnologia de Três Dedos com Pete Peterson
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
20 views • 3 months ago

A discussão da genética de cinco dedos da humanidade continua enquanto Pete Peterson se aprofunda em tecnologia alienígena projetada para seres de três dedos.

Grande parte da tecnologia que ele trabalhou para fazer engenharia reversa foi originalmente construída para acomodar espécies extraterrestres com três dedos em cada mão.

Ele explica que esta é uma característica comum encontrada em muitas raças alienígenas em toda a galáxia.

Milênios atrás, quando os Annunaki e os Draco vieram à Terra, eles reivindicaram o ouro da Terra e o futuro da humanidade, com o desenvolvimento de um ser humano de cinco dedos.

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
