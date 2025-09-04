Le lanceur d’alerte Anthony Aguilar dévoile chez Glenn Diesen les horreurs commises à Gaza

« Présentation YT : Anthony Aguilar est un lieutenant-colonel à la retraite de l’armée américaine, un béret vert des forces spéciales qui a servi comme officier d’infanterie de combat pendant 25 ans en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Jordanie, aux Philippines, en Thaïlande, en Malaisie, au Cambodge, au Vietnam, au Kazakhstan et au Tadjikistan. Aguilar a travaillé comme contractant humanitaire pour la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), qui assiste les FDI dans la réalisation du génocide à Gaza. »

Écoutant cet homme, je repensais à mon enfance, à ce que l’Éducation nationale, puis plus tard les médias quand j’ai été adulte, m’avaient enfoncé dans le crâne : l’Holocauste, les camps de la mort, le nazisme, Hitler, plus-jamais-ça, toussa, toussa… Dire que je suis en colère est peu. Quand du temps aura passé et que viendra l’heure des comptes, les traîtres, les collaborateurs, les lâches ne pourront pas dire comme en 1945 : « On ne savait pas ». C’est ce que j’espère.

Ce qui se passe en ce moment à Gaza, exactement sous nos yeux, ne peut pas être ignoré. Pas en 2025. La sauvagerie de ceux qui ont « tant souffert » par le passé se révèle dans toute sa crudité aujourd’hui. Alors me vient la question : Ont-ils réellement tant souffert que ça ? Au vu des faits actuels, je considère ma question comme hautement légitime. Et que personne ne vienne m’accuser d’antisémitisme, bordel !

Le témoignage d’Anthony Aguilar est bouleversant. D’une grande violence émotionnelle. Nous autres, simples citoyens, le seul pouvoir que nous avons est notre nombre, nos claviers d’ordinateurs ou de téléphones, et nos Réseaux sociaux. Alors faites chauffer la gomme, et relayez autant que faire se peut le témoignage de ce courageux soldat. C’est notre devoir d’êtres humains !

Source de la vidéo :

https://youtu.be/zts5aeorFgs

Transcription de la vidéo :

https://www.video-translations.org/transcripts/1352_Diesen_2025_09_04_fr-FR.pdf

Photos satellite de Gaza Avant / Après :

https://interactive.aljazeera.com/aje/2024/gaza-before-after-satellite-images/

